В течение суток в зоне АТО погибли трое и ранены 12 силовиков - СНБО
20:44, 14 июля 2014Политика
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В течение суток на востоке Украины погибли трое и ранены 12 военнослужащих сил Антитеррористической операции (АТО).
За сутки были ранены 12 силовиков / expres.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко.
Читайте такжеНаиболее сложной ситуация остается в Донецке, Луганске и Лисичанске - СНБОПо его словам, все раненые доставлены в медицинские учреждения, им оказана соответствующая медицинская помощь.
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