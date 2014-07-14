В течение суток в зоне АТО погибли трое и ранены 12 силовиков - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко.

Читайте такжеНаиболее сложной ситуация остается в Донецке, Луганске и Лисичанске - СНБОПо его словам, все раненые доставлены в медицинские учреждения, им оказана соответствующая медицинская помощь.