В СНБО говорят, что участники АТО в плен не сдаются

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Военнослужащие, которые принимают участие в антитеррористической операции, в плен не сдаются и дезертирами не считаются, они все ведут бои с террористами», - отметил он.

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«Те, кто попали в плен, в первую часть АТО, - там были разные условия, и это касалось обстоятельств, как прикрытие мирным населением и принуждения складывать оружие, но сейчас уже такого нет», - отметил Лысенко.

«Те, кто попали в плен, например, летчики со сбитого АН-26, были без сознания», - добавил секретарь СНБО.

«По поводу дезертирства - у нас нет такой информации», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, антитеррористическая операция в Донецкой и Луганской областях продолжается с 15 апреля.

15 июля Лысенко сообщил, что на сегодня в плену у боевиков остаются 45 военнослужащих.