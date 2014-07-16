Обстановка в зоне АТО напряженная, освобожденые населенные пункты - под контролем военных

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В частности, отмечается, что на освобожденных территориях обстановка остается сложной, однако силы АТО продолжают удерживать занятые позиции. Освобождены населенные пункты остаются под контролем военных.

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Течение суток боевиками совершено четырнадцать обстрелов блокпостов и позиций подразделений ВС Украины.

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Как сообщал УНИАН, ночью продолжался обстрел позиций АТО сил в районе населенного пункта Мариновка. Сначала обстрел велся из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», потом - из минометов и 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика». Огонь вели из стороны государственной границы с Российской Федерацией. Подразделения АТО открыли огонь в ответ.