Обстановка в зоне АТО напряженная, освобожденые населенные пункты - под контролем военных
По состоянию на 16 июля обстановка в зоне АТО остается напряженной. Наиболее сложной и обостренной остается в городах Донецк, Луганск, Лисичанск, Антрацит, Северодонецк и Краснодон, где боевики готовят опорные пункты в захваченных админзданиях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
В частности, отмечается, что на освобожденных территориях обстановка остается сложной, однако силы АТО продолжают удерживать занятые позиции. Освобождены населенные пункты остаются под контролем военных.
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Течение суток боевиками совершено четырнадцать обстрелов блокпостов и позиций подразделений ВС Украины.
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Как сообщал УНИАН, ночью продолжался обстрел позиций АТО сил в районе населенного пункта Мариновка. Сначала обстрел велся из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», потом - из минометов и 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика». Огонь вели из стороны государственной границы с Российской Федерацией. Подразделения АТО открыли огонь в ответ.