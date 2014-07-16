За сутки в боях на востоке Украины погибли 11 военнослужащих - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Информация некоторых СМИ о большом количестве погибших воинов во вчерашних боях не соответствует действительности», - отметил он.

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«По нашим данным, которые являются точными и проверенными, за последние сутки погибло 11 украинских военнослужащих», - заявил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, по данным СНБО, по состоянию на 15 июля за время проведения антитеррористической операции погибли 258 военнослужащих, 922 получили ранения.