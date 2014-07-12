Военные врачи в полевых условиях оказали помощь более 1000 военным

Личный состав многофункционального мобильного госпиталя Военно-медицинского клинического центра Центрального региона в полевых условиях продолжает оказывать первую врачебную и квалифицированную медицинскую помощь военнослужащим сил АТО и гражданскому населению.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Читайте такжеМедики падали в обморок при виде раненых под Зеленопольем бойцов

За период пребывания военных медиков в определенном регионе более 1000 военных получили профессиональную помощь, как в стационарных условиях госпиталя, так амбулаторно. Хирургическим составом проведено около 140 операционных вмешательств различной сложности, для осуществления аэромедицинской эвакуации вертолетом Ми-8 в лечебные учреждения Министерства обороны Украины было подготовлено более 80 раненых военнослужащих.

"С целью оказания своевременной профессиональной помощи налажено постоянное снабжение медикаментами и оборудованием. Как правило, пациенты проходят полноценное разноплановое лечение до 10 дней. В свою очередь, военнослужащим, которые получили огнестрельные, минно-взрывные и осколочные ранения различной степени в ходе выполнения заданий АТО, медики осуществляют противошоковые мероприятия, операционные вмешательства. Впоследствии проводится их эвакуация в военных стационарных лечебных учреждений", - отметил заместитель начальника ВМКЦ Центрального региона полковник медицинской службы Александр Столяренко.