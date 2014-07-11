Авиация сил АТО продолжает наносить удары по базам боевиков

Об этом спикер АТО Владимир Селезнев сообщил на своей странице в Facebook.

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"Так, сегодня военные авиаторы нанесли прицельный огневой удар по базе, которую террористы разместили на территории шахты «Новая» в районе Краснодона. Авиаударом была уничтожена техника и живая сила боевиков", - написал он.