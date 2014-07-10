Слесарь-ремонтник Сергей Петров награжден за труд в зоне АТО
В Вознесенской центральной районной больнице состоялось награждение работника Центральных артиллерийских складов вооруженных сил (ВС) Сергея Петрова почетным нагрудным знаком начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВС "За самоотверженный труд".
В лечебное учреждение отважный ремонтник попал после того, как вместе со своими коллегами попал под минометный обстрел противника в зоне АТО. Сергей Петров принимал участие в работе передвижных ремонтных бригад по восстановлению стрелкового оружия, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
Награду за самоотверженный труд, связанный с риском для жизни, специалист получил из рук командира части.
"Сергей Владимирович не является военнослужащим ВС, поэтому мог бы отказаться ехать в зону боевых действий. Однако искренне преданной своей Родине высококлассный специалист ни разу об этом даже не обмолвился. Он трижды побывал в зоне АТО, проведя в общей сложности там более 40 суток", - отметил полковник Руслан Иващук.
В больнице рассказали, что ремонтник идет на поправку и на днях будет выписан на дневной стационар. После двух недель лечения он сможет вернуться к любимому делу.