Слесарь-ремонтник Сергей Петров награжден за труд в зоне АТО

В лечебное учреждение отважный ремонтник попал после того, как вместе со своими коллегами попал под минометный обстрел противника в зоне АТО. Сергей Петров принимал участие в работе передвижных ремонтных бригад по восстановлению стрелкового оружия, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Награду за самоотверженный труд, связанный с риском для жизни, специалист получил из рук командира части.

"Сергей Владимирович не является военнослужащим ВС, поэтому мог бы отказаться ехать в зону боевых действий. Однако искренне преданной своей Родине высококлассный специалист ни разу об этом даже не обмолвился. Он трижды побывал в зоне АТО, проведя в общей сложности там более 40 суток", - отметил полковник Руслан Иващук.

В больнице рассказали, что ремонтник идет на поправку и на днях будет выписан на дневной стационар. После двух недель лечения он сможет вернуться к любимому делу.