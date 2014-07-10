За сутки террористы совершили десять обстрелов сил АТО - Минобороны

Террористы вчера вели боевые действия с использованием тяжелого вооружения и бронетехники. Наиболее сложная обстановка сохраняется в районах н. п. Донецк, Горловка, Снежное, Луганск, Северодонецк, Антрацит, Краснодон, сообщает пресс-служба Минобороны.

В освобожденных городах и населенных пунктах отмечается высокий уровень криминогенной обстановки, которой способствует большое количество оружия и боеприпасов, оставленных террористами.

В течение суток боевики минировали автомобильные и грунтовые дороги, по которым могут передвигаться подразделения сил АТО. Террористы сознательно и коварно продолжают проводить провокационные акции, обстреливают мирных жителей, разрушают объекты инфраструктуры и обвиняют в этом украинских военных.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 3 военнослужащих, 27 - раненыТак, 9 июля с 21.00 до 22.00 боевики совершили обстрел из стрелкового оружия блокпоста в районе н.п. Соболевка, минометный обстрел и обстрел из стрелкового оружия (ПКМ, СВД) блокпоста в направлении н.п. Довжанский со стороны села Бирюково.

Около полуночи в районе населенного пункта Муратово, авто сил АТО попало в засаду и был обстрелян террористами из пулемета машины «Урал».

Позже боевики совершили обстрел из АГС-17 и стрелкового оружия одного из блокпостов сил АТО на Луганщине. В ответ украинскими военнослужащими открыт ответный огонь из минометов и стрелкового оружия. Во время боя в плен было взято одного боевика. Также террористами осуществлен обстрел одного из блокпостов в районе населенного пункта Металлист.

В 01.00 во время проведения специальных действий в районе Северск пехотинцы вступили в огневой контакт с боевиками. В результате боя уничтожено 2 минометных расчета и разрушены фортификационные сооружения террористов.

Всего в течение суток боевиками совершено десять обстрелов блокпостов и позиций подразделений ВС Украины. В ответ террористы получают достойный отпор.

Основные усилия сил АТО сосредоточены на уничтожении очагов и блокпостов боевиков, восстановлении контроля над государственной границей и надежной изоляции зоны конфликта.