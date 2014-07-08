Порошенко предложил провести переговоры с террористами в Святогорске - мэр Донецка

Об этом заявил на пресс-конференции городской голова Донецка Александр Лукьянченко, сообщает Муниципальная газета.

«Вчера я вместе с народным депутатом Борисом Колесниковым встречались в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко, - рассказал мэр. – Мы говорили, что в связи с перемещением большей части ополченцев в Донецк невозможно применять штурмовую авиацию и артиллерию при военных операциях. Более 900 тысяч оставшихся в Донецке жителей эвакуировать невозможно, и некуда».

Читайте такжеThe Guardian: Донецк превратился в город-призрак Александр Лукьянченко убежден, что необходимо в этих условиях обеспечить безопасность горожан путем переговоров на всех уровнях.

«Со стороны президента были предложения и гарантии провести следующий раунд переговоров в Святогорске с участием России, представителей ДНР и ЛНР», - проинформировал городской голова.