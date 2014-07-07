Курсанты Военной академии примут участие в военном параде в Париже

14 июля при участии представителей многих стран мира в столице Франции состоится военный парад, приуроченный к 100-летию начала Первой мировой войны. Украину в этом мероприятии будут представлять военнослужащие Военной академии (г. Одесса) во главе с начальником военного вуза генерал-майором Олегом Гуляком.

На выходных группа курсантов и военных музыкантов под руководством подполковника Николая Коновалюка отправилась во Францию, где в течение недели вместе с военными других стран мира примут участие в тренировках военного парада, которые ежедневно будут проходить на Елисейских Полях. В состав украинской делегации вошли семь представителей учебного заведения, которые владеют французским и английским языками, и имеют хорошую строевую выучку.

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В Париже сквозь парадные расчеты наши военные будут нести Государственный Флаг Украины в составе знаменосцев и принимать участие в других запланированных организаторами парада театрализованных действах.

Помощь в решении вопросов, связанных с материальными затратами на переезд представителей Военной академии во Францию, предоставило руководство Одесского городского совета.

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Во время пребывания в Париже украинские военные будут проживать в гостинице и будут обеспечены специально изготовленным комплектом одежды за счет французской стороны.