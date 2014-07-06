Гелетея и Муженко ввели в состав СНБО

Президент Украины Петр Порошенко Указом № 571/2014 «Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» от 5 июля 2014 ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Министра обороны Украины Гелетея Валерия Викторовича и начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Муженко Виктора Николаевича.

«Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю:

1.На частичную смену статьи 1 Указа Президента Украины от 16 июня 2014 года № 528 „О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины“ (с изменениями, внесенными Указом от 23 июня 2014 года № 549):

1) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины таких лиц:

Гелетей Валерий Викторович - Министр обороны Украины

Муженко Виктор Николаевич - начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины

2) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины М. Коваля, М. Куцина» - говорится в Указе Президента Украины.