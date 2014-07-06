Гелетей наградил военнослужащих в лагере АТО

Сегодня, 5 июля, Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей с рабочей поездкой посетил районы проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

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"Мы строим новое государство, и мы обеспечим территориальную целостность нашего государства. Но скажу вам больше: теперь ваши проблемы - это мои проблемы. Спасибо всем вам, горжусь вами и победа будет за нами. Слава Украине!" - отметил генерал-полковник Валерий Гелетей выступая перед бойцами АТО.