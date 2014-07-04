Волонтеры подарили морским авиаторам сборный дом на 12 комнат

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Двухэтажный дом блочно-модульного типа на двенадцать комнат представили личному составу представитель фонда помощи украинской армии «Крылья Феникса» Нелли Стельмах и начальник штаба соединения подполковник Николай Литвиненко", - сказано в сообщении.

Дом будет служить потребностям летно-технического состава бригады, в нем будет находиться группа обслуживания авиационной техники.

Читайте такжеСамолет - живой, просто немного заболелКак рассказала Нелли Стельмах, с помощью социальных сетей волонтерам за месяц удалось собрать необходимую сумму - 476 тыс. грн, за которые был закуплен дом и все необходимые материалы: трубы, сантехнику, электрооборудование и даже бойлеры. Личный состав бригады подготовил фундамент для дома и подсоединил его к инженерным сетям.

Подполковник Николай Литвиненко отметил, что военнослужащие очень благодарны за помощь всем неравнодушным людям, которые перечислили необходимое количество средств, а также волонтерам, которые организовали их сбор, закупку и установку нового помещения в такие короткие сроки.