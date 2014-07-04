Частные предприниматели Харьковщины помогают участникам АТО ремонтировать бронемашины

По словам офицера штаба АТО, большая бескорыстная поддержка поступает со стороны сотрудников государственных предприятий "Завод им. Малишева", "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова" и "Харьковский механический завод". В полевых условиях и на своей технике они реанимируют нашу "броню" и тем самым вносят свою долю в установление мира.

По словам военнослужащих, недавно с установкой решетчатых защитных экранов на БТР-80, которые используют воины-десантники, взялся помочь директор ООО "СК "Восток"" Андрей Равчак.

"Мы - частные предприниматели Харьковщины просто не можем быть равнодушными к военной судьбе. Поэтому свои ремонтные мощности направляем для нужд армейских подразделений. Я лично держу контакт с офицерами сил АТО и периодически интересуюсь насущными потребностями", - сообщил Андрей Равчак.