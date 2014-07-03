Боевики используют белый флаг для приближения к позициям сил АТО

Впрочем, такие провокации решительно пресекаются силами АТО, и террористов сразу же уничтожают огнем в ответ, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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Распространенная в некоторых СМИ и социальных сетях информация о гибели 40 десантников не соответствует действительности. За первую половину дня 3 июля погибших и раненых военнослужащих вооруженных сил Украины нет.