Боевики используют белый флаг для приближения к позициям сил АТО
17:21, 03 июля 2014Армия
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На блокпостах, где находятся военнослужащие сил АТО, наблюдается тенденция использования боевиками белого флага для приближения к блокпостам и открытия огня по украинским военнослужащим.
Фотокорреспондент газеты “Голос Украины” Александр Клименко
Впрочем, такие провокации решительно пресекаются силами АТО, и террористов сразу же уничтожают огнем в ответ, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
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Распространенная в некоторых СМИ и социальных сетях информация о гибели 40 десантников не соответствует действительности. За первую половину дня 3 июля погибших и раненых военнослужащих вооруженных сил Украины нет.
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