На ремонт военных самолетов выделили почти 70 миллионов гривень

Одна из частей Воздушных сил ВС Украины (дислоцирована в Виннице) в течение июня заключила ряд соглашений на ремонт и поставку техники на 70,11 млн грн. Наибольшие суммы выделены на ремонт самолетов. Об этом сообщается в "Вестнике государственных закупок", передает 5 канал.

В частности, указано, что ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" получит 19,04 млн грн. на проведение первого ремонта истребителя Миг-29.

Также ГП "Запорожский государственный авиационный ремонтный завод "Мигремонт" получит 31,51 млн грн. за средний ремонт двух истребителей Су-27. И еще 0,46 млн грн. будет стоить продление межремонтного срока службы четырех самолетов Су-27. Этот же завод получит 0,58 млн грн. за восстановительные работы на штурмовике Су-25.

Кроме этого, казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра" получит 9,06 млн грн. за радиолокационные изделия, ГП "Луцкий ремонтный завод "Мотор" - 7,94 млн грн. за капремонт двух авиадвигателей РД-33.