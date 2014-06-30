Вчера террористы осуществили несколько нападений на украинских военных

Об этом сообщает пресс - служба Минобороны.

Около 00.30, вблизи населенного пункта Кременная, боевики из лесной зоны открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия по одному из блокпостов Вооруженных Сил Украины. Впоследствии на помощь боевикам подъехал еще один автомобиль. Украинские военные открыли ответный огонь из зенитной установки ЗУ-23. Атака была отражена. Потерь среди украинских военных нет.

Также ночью боевики из минометов обстреливали аэродром в Краматорске, блокпосты украинских военных близ города Славянск, населенных пунктов Макаров, Авдеевка и на горе Карачун. В ответ украинские военные давали "достойный отпор" боевикам, сообщает Минобороны.