Военнослужащие Житомирской области сдали донорскую кровь

В акции приняли участие 36 военнослужащих, которые сдали около 15 л крови. Донорская кровь пойдет на нужды защитников, которые проходят лечение в военных лечебных заведениях, говорится в сообщении Министерства обороны.

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Каждый донор в погонах прошел регистрацию и тщательный осмотр врача с измерением артериального давления и другими необходимыми медицинскими процедурами.

Заместитель командира воинской части по воспитательной работе подполковник Сергей Полищук заверил, что сдача крови будет проводиться личным составом систематически. "Помочь другому - это уже поступок, достойный уважения, а отдать часть своей крови тому, кто в ней нуждается, если это в твоих силах, это просто обязанность", - отметил офицер.