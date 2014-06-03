В центре "Десна" состоялся день донора: военные сдали почти 30 литров крови

Каждый донор в погонах прошел регистрацию и тщательный осмотр врача, с измерением артериального давления и другими необходимыми медицинскими манипуляциями.

Как сообщил начальник отделения заготовки и консервации крови Центра крови Вооруженных сил Украины подполковник медицинской службы Андрей Собченко, вся собранная кровь пройдет тщательную проверку в лаборатории центра, будет соответствующим образом обработана и использована для нужд тех, кто сейчас лечится в медицинских учреждениях Министерства обороны Украины.

- Такие акции в Десне проходят не менее пяти раз в год. Большинство военных отказываются от оплаты за предоставленную кровь, ведь это благородное дело, и она всегда присуща военнослужащим Вооруженных Сил, - сообщил начальник медицинской службы учебного центра майор медицинской службы Богдан Бондарук.