В центре "Десна" состоялся день донора: военные сдали почти 30 литров крови

14:09, 03 июня 2014
Армия
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В 169 учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, что в поселке Десна на Черниговщине, состоялся День донора. Более 80 военнослужащих добровольно сдали почти 30 литров крови.

фото прес-служби Міноборони

Каждый донор в погонах прошел регистрацию и тщательный осмотр врача, с измерением артериального давления и другими необходимыми медицинскими манипуляциями.

Как сообщил начальник отделения заготовки и консервации крови Центра крови Вооруженных сил Украины подполковник медицинской службы Андрей Собченко, вся собранная кровь пройдет тщательную проверку в лаборатории центра, будет соответствующим образом обработана и использована для нужд тех, кто сейчас лечится в медицинских учреждениях Министерства обороны Украины.

- Такие акции в Десне проходят не менее пяти раз в год. Большинство военных отказываются от оплаты за предоставленную кровь, ведь это благородное дело, и она всегда присуща военнослужащим Вооруженных Сил, - сообщил начальник медицинской службы учебного центра майор медицинской службы Богдан Бондарук.

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