В центре "Десна" состоялся день донора: военные сдали почти 30 литров крови
В 169 учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, что в поселке Десна на Черниговщине, состоялся День донора. Более 80 военнослужащих добровольно сдали почти 30 литров крови.
Каждый донор в погонах прошел регистрацию и тщательный осмотр врача, с измерением артериального давления и другими необходимыми медицинскими манипуляциями.
Как сообщил начальник отделения заготовки и консервации крови Центра крови Вооруженных сил Украины подполковник медицинской службы Андрей Собченко, вся собранная кровь пройдет тщательную проверку в лаборатории центра, будет соответствующим образом обработана и использована для нужд тех, кто сейчас лечится в медицинских учреждениях Министерства обороны Украины.
- Такие акции в Десне проходят не менее пяти раз в год. Большинство военных отказываются от оплаты за предоставленную кровь, ведь это благородное дело, и она всегда присуща военнослужащим Вооруженных Сил, - сообщил начальник медицинской службы учебного центра майор медицинской службы Богдан Бондарук.