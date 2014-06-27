На Хмельнитчине испытывают первый отремонтированный в Украине ЗРК Бук-М1

Эти ЗРК - среди последних образцов вооружения ВС Украины, ремонт которых был освоен на предприятиях ГК «Укроборонпром». Сложность заключалась в том, что в отличие от многих образцов вооружения и военной техники, ЗРК данного типа никогда не разрабатывали и не ремонтировали в Украине. Освоение ремонта зенитных ракетных комплексов в Украине побудило специалистов ГК «Укроборонпром» провести не только организацию ремонтных работ. Ключевые системы электронной составляющей этих комплексов сегодня производятся только в России, или не производятся вообще. ГП «Укроборонсервис» справилось с поставленной задачей и в кооперации со смежниками освоило ремонт не только шасси, но и высокотехнологичных узлов и агрегатов. Специалисты госпредприятия провели сложный комплекс работ по замене этих приборов на аналогичные, изготовленные в Украине.

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- Техника принята полностью в исправном состоянии, ремонт проведен качественно, на достаточно высоком уровне, - рассказал заместитель командира части по вооружению.

Временно исполняющий обязанности командира полка подчеркнул, что после завершения сдаточно-приемочных испытаний отремонтированный ЗРК Бук-М1 будет готов к боевому дежурству в системе противовоздушной обороны государства.