Николаев принял на лечение бойцов 79 отдельной аэромобильной бригады

По словам заместителя начальника госпиталя по медицинской части подполковника медицинской службы Владимира Визняка, хирургическую обработку ран от осколочных ранений десантникам сделали в Днепропетровске. В настоящее время состояние пациентов стабильное, но все они нуждаются в моральной и психологической поддержке, заботе врачей и близких людей.

"Боевые травмы требуют значительное время для лечения. Чтобы ребят поставить на ноги, мы обеспечены медикаментами на 100%. Нам помогают психологи, а также представители общественных организаций", - подчеркнул врач.