Николаев принял на лечение бойцов 79 отдельной аэромобильной бригады
17:48, 25 июня 2014Армия
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Для проведения курса восстановления и реабилитации в Николаевский военный госпиталь прибыли 7 военнослужащих 79 отдельной аэромобильной бригады, которые получили ранения во время АТО.
REUTERS
По словам заместителя начальника госпиталя по медицинской части подполковника медицинской службы Владимира Визняка, хирургическую обработку ран от осколочных ранений десантникам сделали в Днепропетровске. В настоящее время состояние пациентов стабильное, но все они нуждаются в моральной и психологической поддержке, заботе врачей и близких людей.
"Боевые травмы требуют значительное время для лечения. Чтобы ребят поставить на ноги, мы обеспечены медикаментами на 100%. Нам помогают психологи, а также представители общественных организаций", - подчеркнул врач.
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