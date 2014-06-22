Порошенко почтил память погибших в годы войны

Глава государства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы в Киеве.

Вместе с Президентом память павших воинов минутой молчания почтили Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, глава Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, исполняющий обязанности Министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль, члены Правительства, ветераны, представители духовенства и общественности.

"Сегодня один из самых тяжелых дней в нашей истории - 22 июня. День, который научил Украинский народ больше всего - любить мир. День, который напоминает нам всем о кошмарах и ужасах войны, - сказал Петр Порошенко. - Оба моих деда с первых дней были на войне. Поэтому для нас в семье это день напоминаний об ужасах войны и о мире. Дед Иван окончил военный поход в Праге, где в последний день войны он был ранен. Дед Сергей - в Германии. Дед моей жены, к сожалению, в ноябре 1941 года пропал без вести в боях под Одессой. Мы всегда уважали дедов, предков и знали, какой ценой завоеван мир", - сказал Президент.

Президент Украины подчеркнул, что сегодня вопрос войны снова стал реальностью в Украине.

"Именно поэтому позавчера, во время пребывания в зоне АТО я принял решение дать миру шанс. Произошло одностороннее прекращение огня со стороны украинских Вооруженных Сил, Национальной Гвардии и пограничников, которое строго соблюдают и будут соблюдать до 27 июня", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что сегодня он делает все возможное для того, чтобы убедить людей, проживающих на Донбассе, в необходимости достижения мира.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы убедить тех, кто живет на Донбассе, что они есть и будут самыми ценными нашими гражданами. Мы гарантируем им безопасность и мирный план Президента именно настроен на то, чтобы сохранить мир, сложить оружие, путем переговоров восстановить единое, целое государство", - подчеркнул он.