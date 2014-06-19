Силы АТО взяли под контроль мост через Северский Донец
16:54, 19 июня 2014Армия
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Силы антитеррористической операции (АТО) уничтожили укрепление боевиков в селе Закотное Луганской области, и взяли под контроль мост через реку Северский Донец.
Фотокорреспондент газеты “Голос України” Александр Клименко
"Действиями подразделений вооруженных сил, привлеченных к АТО, усиленных группами Национальной гвардии, при поддержке ударов боевых вертолетов армейской авиации осуществлено выдвижение вглубь территории, захваченной незаконными вооруженными формированиями, и уничтожено укрепление боевиков в районе села Закотное Луганской области", - говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
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Также взят под контроль мост через реку Северский Донец, что на окраине населенного пункта.
Осуществляются мероприятия по блокированию и освобождению от террористов села Закотное.
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