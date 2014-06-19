Силы АТО взяли под контроль мост через Северский Донец

"Действиями подразделений вооруженных сил, привлеченных к АТО, усиленных группами Национальной гвардии, при поддержке ударов боевых вертолетов армейской авиации осуществлено выдвижение вглубь территории, захваченной незаконными вооруженными формированиями, и уничтожено укрепление боевиков в районе села Закотное Луганской области", - говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Читайте такжеВойска победили террористов в Ямполе

Также взят под контроль мост через реку Северский Донец, что на окраине населенного пункта.

Осуществляются мероприятия по блокированию и освобождению от террористов села Закотное.