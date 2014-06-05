К боям на блокпостах под Славянском военные привлекли танки Т-64

На блокпостах в Славянске появились танки Т-64 для охраны боевых позиций украинских силовиков.

Об этом сообщил УНИАН руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев.

«Танки Т-64 выполняют задачи по охране и обороне блокпостов в Славянске, потому что в последнее время участились случаи обстрела блокпостов с использованием подствольных гранатометов, минометов, гранатометов РПГ-7, гранатометов автоматического огня АГС-17 «Пламя», - сообщил он.

По словам Селезнева, ситуация на блокпостах крайне сложная, сепаратисты пытаются прорываться через блокпосты, используя средства огневой поддержки, и чтобы обезопасить украинских силовиков, которые находятся на блокпостах, руководство АТО решило закрыть их «в броне, чтобы люди не страдали от осколочных ранений, чтобы выполняли боевые задачи более безопасно».

Также он подчеркнул, что «танки статичны, и они не будут задействованы в наступательных операциях».