Минобороны отправило на Донбасс мобильный госпиталь

С целью оказания первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи военнослужащим, которые выполняют задачи по антитеррористической операции, на восток отбыл личный состав мобильного госпиталя Военно-медицинского клинического центра Центрального региона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, в состав полевого госпиталя вошли военные специалисты нескольких медицинских учреждений региона терапевтического, хирургического, реанимационно-анестезиологического профиля и средний медперсонал.

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После транспортировки по железной дороге и совершения марша в составе подразделения, военнослужащие развернут многопрофильный мобильный госпиталь, оборудованный современной аппаратурой и рассчитанный для оказания первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи раненым, больным военнослужащим, гражданским лицам.