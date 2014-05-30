И.о. министра обороны встретился с матерями и женами солдат АТО

Исполняющий обязанности Министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль встретился с матерями и женами военнослужащих 95 отдельной аэромобильной бригады и 30-й механизированной бригады, которые дислоцируются на Житомирщине. Как известно, военнослужащие указанных воинских частей на сегодняшний день выполняют задачи в рамках Антитеррористической операции на востоке страны.

Во встрече с семьями военнослужащих приняли участие заместители Министра обороны Украины Петр Мехед и Иван Руснак, первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Геннадий Воробьев, командующий Сухопутных войск генерал-лейтенант Анатолий Пушняков, представители структурных подразделений Минобороны и Генштаба ВС Украины.

Генерал-полковник Михаил Коваль проинформировал родственников украинских воинов в отношении продовольственного и вещевого обеспечения военнослужащих, их укомплектованности бронежилетами, средствами индивидуальной защиты, связи, и ответил на другие болезненные вопросы граждан.

- Сегодня руководство Минобороны и Вооруженных Сил делает все возможное для того, чтобы армия была сильной и боеспособной, - заверил генерал-полковник Михаил Коваль. - Пришло время защищать государство, и сегодня на украинское войско возлагаются чрезвычайно важные задачи. Мы гордимся военнослужащими, которые с честью и достоинством выполняют свой священный долг перед Украиной!

Во время встречи исполняющий обязанности Министра обороны проинформировал присутствующих об основных мероприятиях, которые употребляются в оборонном ведомстве с целью надлежащего всестороннего обеспечения военнослужащих, их социальной защиты.

- Всем военнослужащим, которые непосредственно принимают участие в АТО, будет предоставлен статус участников боевых действий. Принципиальным является вопрос о компенсационных выплат в случае получения ранений и потери здоровья и т.п., - сообщил Михаил Коваль. - Я также обещаю всем вам, что ни одна часть высокомобильных десантных войск сокращена не будет!

Генерал-полковник Михаил Коваль также проинформировал присутствующих о перспективах ротации военнослужащих - участников АТО.

- В настоящее время мы не рассматриваем вопрос ротации этих военнослужащих, - отметил исполняющий обязанности Министра обороны. - Пока мы не изгоним из нашей земли всех боевиков, которые терроризируют население востока Украины, убивают украинских воинов и мирных граждан.

Во время встречи, которая прошла чрезвычайно эмоционально, граждане получили ответы на большинство своих вопросов, которые касались также правовых, финансовых и социальных аспектов. До предоставления четких и аргументированных ответов на вопросы матерей и жен украинских воинов активно включились специалисты структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины, в частности Департамента финансов, Департамента правового обеспечения, Департамента социальной и гуманитарной политики, а также Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины.