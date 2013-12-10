В Либерии украинские вертолетчики приняли участие в учениях Миссии ООН

В мероприятии приняли участие вертолетные звенья 56 отдельного вертолетного отряда украинского национального контингента и пакистанское подразделение сил быстрого реагирования Миссии ООН в Либерии.

По легенде учений, в одном из регионов страны, близ городка Бгарнгба, возникла стычка между повстанцами и местным населением. Во время конфликта неизвестные люди взяли в плен заложников. В ситуацию вмешалась полиция, однако проблему решить не удалось. Поэтому представители власти обратились за помощью к командованию Миссии ООН в этой стране. 3 украинских вертолета Ми -8 немедленно поднялись в воздух и отправились в указанный сектор для транспортировки военного спецназа к месту происшествия. Также на борту вертолета находилась спасательно-парашютная десантная группа из состава украинского национального контингента.

- Наша задача заключалась в том, чтобы быстро доставить пакистанское подразделение сил быстрого реагирования в указанное место. В дальнейшем спецназовцы штурмовали здание с заложниками и остановили противоправные действия повстанцев, а украинские вертолеты, вооруженные ПКТ, прикрывали их действия с воздуха. В результате «столкновений» были пострадавшие правоохранители, которым наши спасатели оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в ближайший госпиталь, - сообщил командир 56 вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии военный летчик 2 класса полковник Александр Венгер.

За ходом учений наблюдали представители национальных контингентов Миссии ООН в Либерии во главе с ее командующим генералом-лейтенантом Леонардом Нгонди. Он высоко оценил действия украинских вертолетчиков во время учений.

- Каждый экипаж вертолета действовал уверенно и профессионально. Меня поразило то, что командир украинского контингента лично возглавил воздушную операцию, управляя вертолетом. Я еще раз убедился, что профессионализм украинских миротворцев действительно высок. Военнослужащие способны выполнять задачи по назначению в любое время и в любую погоду, - отметил командующий сил Миссии ООН в Либерии генерал-майор Леонард Нгонди.