Во Львовской области в рамках рабочей поездки работал заместитель Министра обороны Украины – руководитель аппарата Владимир Можаровский

Выступление заместителя Министра обороны Украины – руководителя аппарата касался сотрудничества Министерства обороны Украины и Львовской областной государственной администрации, которое длится с начала текущего года. Он отметил, что работа во время совместных коллегий и совещаний, на которых обсуждались важные экономические вопросы развития Львовской области в части выполнения задач в оборонной сфере, были плодотворными.

Владимир Можаровский также очертил процессы реформирования Вооруженных Сил Украины, в частности, воинских частей и учреждений, дислоцированных во Львовской области:

- Пользуясь случаем, хочу обратиться к руководству области с просьбой всесторонне поддержать военнослужащих, увольняемых с военной службы, - сказал заместитель Министра обороны Украины. - У них была сложная служба, они с честью выполнили свой воинский долг и достойны внимания со стороны руководителей государственной власти и местного самоуправления. Это ответственные и трудолюбивые люди!

Заместитель Министра обороны Украины – руководитель аппарата сообщил, что создана совместная комиссия Министерства обороны и Львовской ОГА по решению проблемных вопросов земельных отношений. Одной из главных задач оборонного ведомства является проведение сверки с учетом земель, их регистрация, получение соответствующих документов. Понятно, что эта работа без участия ОГА и городской районной власти не может быть выполнена.

Владимир Можаровский также провел служебное совещание с командирами воинских частей и учреждений Львовского гарнизона, очертил задачи на перспективу.