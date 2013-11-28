Более 3,5 тысяч военнослужащих в 2013 году приняли участие в итоговых учениях

Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил заместитель Министра обороны Украины – руководитель аппарата Владимир Можаровский во время видеоконференции в Доме Правительства.

Рассказывая о предварительных итогах боевой подготовки Вооруженных Сил Украины, он отметил, что в текущем году на высоком уровне остались показатели среднего налета экипажей авиации Сухопутных войск, Воздушных и Военно-Морских Сил. Почти на 80 % выполнен годовой план прыжков с парашютом личным составом высокомобильных десантных войск, Воздушных и Военно-Морских Сил, частей спецназначения.

– Уже традиционно в этом году состоялись конкурсы на лучшее подразделение рода войск – танковый, механизированный взвод, разведывательную группу, артиллерийскую батарею. Победители этих соревнований были награждены денежными премиями, – сообщил Владимир Можаровский.

Он также проинформировал о том, что вчера в Министерстве обороны были подведены итоги нынешних итоговых учений, в которых на 8 полигонах по всей территории Украины приняли участие более 3500 военнослужащих всех видов и родов войск.

Присутствовавший на мероприятии Министр обороны Украины положительно оценил проведенные учения, а также очертил пути решения обнаруженных проблемных вопросов.