Курсанты-летчики успешно овладели легкомоторными самолетами

В течение почти 3 месяцев второкурсники вместе с опытными летчиками-инструкторами выполняли практические полеты на аэродроме Харьковского аэроклуба имени Валентины Гризодубовой Общества содействия обороны Украины.

На церемонии завершения летной практики курсантов поздравили генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия "ХАЗ" Герой Украины Анатолий Мялица, председатель Центрального комитета ОСОУ Виктор Тимченко, исполняющий обязанности начальника ХУВС военный летчик первого класса полковник Андрей Алимпиев и другие.

- Это первая группа курсантов, которые выполняли практические полеты на современном легкомоторном самолете ХАЗ-30. Именно им было доверено начать новую историю подготовки курсантов-летчиков, - отметил начальник Харьковского аэроклуба Сергей Филатов.

Следует отметить, что ранее второкурсники начинали свою первую летную практику на учебно-тренировочных самолетах типа Л-39 "Альбатрос". Теперь они смогут приобретать первичные навыки в небе на более простых в управлении самолетах.

- Начиная с этого года в университете внедрена новая трехступенчатая подготовка летчиков. Это нововведение предусматривает, что первое знакомство с будущей профессией будет происходить на низких скоростях с привлечением машин типа ХАЗ-30. На втором уровне курсанты будут подниматься в небо уже на Л-39 "Альбатрос" и транспортных Ан-26. А на высшей ступени покорения неба они садиться в кабину боевых самолетов типа МиГ-29, - пояснил полковник Андрей Алимпиев.

В ходе нынешней летной практики второкурсники получили по около 28 часов налетного времени. При этом половину от практики было отведено самостоятельным полетам. Под наблюдением летчиков-инструкторов аэроклуба каждый из курсантов впервые в жизни поднял самолет над землей и отработал такие полетные задания, как: полет по кругу, поворот на 180 градусов, горка и другие упражнения на простой пилотаж. Все полеты будут выполняться на скорости до 200 километров в час в диапазоне высот от 150 до 1000 метров.

По итогам вывозной программы были отмечены курсанты Евгений Лысенко, Максим Устименко, Роман Ляш и Алексей Месь. Эти курсанты были поощрены благодарностями от командования университета.

Уже сегодня курсанты вернулись в Харьковский университет Воздушных Сил, они продолжат обучение и будут готовиться к следующей летной практики уже на реактивных самолетах.