Военные делегации Украины и НАТО обсуждают текущие вопросы на борту фрегата "Гетман Сагайдачный"

Во исполнение ранее достигнутых договоренностей, с целью оказания поддержки странам - участницам, выражение благодарности за вклад и усилия, а также проведение рабочей встречи на борту фрегата "Гетман Сагайдачный", в район операции прибыли военные делегации Вооруженных Сил Украины и НАТО.

В состав украинской делегации во главе с начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал - полковником Владимиром Заманой входят командующий ВМС ВС Украины адмирал Юрий Ильин, военный представитель Миссии Украины при НАТО генерал - майор Анатолий Петренко, другие представители Вооруженных Сил Украины.

Делегацию Североатлантического альянса возглавляет Председатель Военного комитета НАТО генерал Кнуд Бартелс в сопровождении командующего морского командования НАТО "Нортвуд" вице - адмирала Питера Хадсона и начальника оперативного управления Международного военного штаба НАТО генерал - майора Йозефа Блотза.

С целью обсуждения текущих вопросов содействия силам и средствам, участвующих в операции, 28 октября 2013 делегации Вооруженных Сил Украины и НАТО посетили Министерство обороны Республики Джибути, где встретились с начальником Генерального штаба ВС Джибути генерал - майором Ф. Хусейном. Также состоялись рабочие встречи украинских военных и представителей НАТО с командирами воинских контингентов вооруженных сил Франции и США, которые дислоцируются на территории Джибути.

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал - полковник Владимир Замана заслушал доклады командира национального контингента контр - адмирала Андрея Тарасова и командира корабля капитана 2 ранга Романа Пятницкого о ходе выполнения задач личным составом. Кроме того, члены делегации Вооруженных Сил Украины пообщались с личным составом украинского фрегата и ознакомились с бытовыми условиями наших военных .