Герой Советского Союза Валерий Мигунов посетил Севастопольскую бригаду тактической авиации

Стоит отметить, что именно Валерий Мигунов свое время был председателем группы летного состава, которая проводила испытания истребителя МиГ-29. Сейчас эти самолеты находятся на вооружении Севастопольской бригады тактической авиации имени А. Покрышкина, которой командует летчик 1-го класса полковник Юлий Мамчур.

По словам командира бригады, встреча ветерана с молодым поколением летчиков-истребителей была интересна тем, что Герой Советского Союза испытывал более 60 типов и модификаций самолетов, среди которых истребители, бомбардировщики и гордость отечественной авиации - самолеты конструкторского бюро Юрия Антонова.

- Валерий Мигунов провел в воздухе около 7400 часов, из них 4700- за штурвалом истребителя. Это составляет более десяти месяцев! - рассказал полковник Юлий Мамчур. - Он поделился с нашими летчиками воспоминаниями о прошлом и боевых товарищей, интересными подробностями жизни, испытаний самолетов, а также дал рекомендации и полезные советы по технике пилотирования самолета МиГ-29.

Летчики Севастопольской бригады тактической авиации имени А. Покрышкина пригласили Героя Советского Союза в кабину самолета МиГ-29УБ , который в прошлом году поступил в военную частиь после модернизации. Кроме того ему показали тренажер для подготовки летчиков.

Как признался полковник в отставке Валерий Мигунов, "во время встречи с вами, ребята, я помолодел на 40 лет". Он подарил летчикам-истребителям на добрую память свою книгу "Подарок судьбы. Исповедь летчика-испытателя".

- День встречи с настоящим Героем мы не забудем никогда, - сказал заместитель командира бригады по воспитательной работе майор Олег Шаповал. - Без этого человека лицо современной авиации было бы совсем другим.

Справка. Мигунов Валерий Валентинович родился 9 февраля 1936 в городе Харьков. В 1953 году окончил Харьковский аэроклуб. А в 1957 году - Чкаловское военное авиационное училище летчиков. В 1961-62 годах учился в Харьковском авиационном институте. Окончил Московский авиационный институт в 1967 году.

В Советской Армии с 1953 года. Служил в строевых частях ВВС СССР. С 1961 года - в запасе. С октября 1962 - вновь в армии. В 1962-69 годах - летчик-инструктор Харьковского высшего военного авиационного училища летчиков.

В 1969-89 годах - на летно-испытательной работе в Государственном Краснознаменном научно-испытательном институте ВВС ( ГК НИИ ВВС ).

В 1983-89 годах был начальником 1-го Управления ГК НИИ ВВС, занимается испытаниями самолетов в Ахтубинске. В качестве ведущего летчика-испытателя принимал участие в государственных испытаниях сверхзвуковых боевых самолетов МиГ-21бис , МиГ-23 , МиГ-27 , МиГ-29 , Су-17, Су-25, Су-25Т и Су-27.

В 1990-91 годах - уполномоченный начальника вооружения ВВС в Киеве. С декабря 1991 года - снова в запасе.

В 1991-99 годах находился на летно-испытательной работе в ОКБ им. О. К. Антонова. Провел ряд испытательных работ на самолетах Ан-72П, Ан-74 , Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан».

За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, полковнику Мигунову Валерию Валентиновичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 февраля 1984 присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11507).

В 1980 году удостоен Государственной премии СССР за участие в создании и отработке прицельного комплекса «Волк», что позволяет повысить точность стрельбы из авиационной пушки.

Награжден двумя орденами Ленина (1974, 1984) и многими медалями. Заслуженный летчик - испытатель СССР (1981 г.).

Живет в Киеве. Работает в Авиационном научно-техническом комплексе (АНТК) имени О. К. Антонова инструктором-методистом.