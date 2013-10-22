Иностранные специалисты военного образования консультировали в Киеве

Сегодня, 22 октября, в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины состоялись экспертные консультации специалистов военного образования с участием представителей государств-участников Скандинавско-Балтийской инициативы и Балтийского оборонного колледжа. Цель этого международного мероприятия - развитие сотрудничества в оборонной сфере, обмен опытом по реформированию системы военного образования и науки. В консультациях приняли участие представители Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в частности, департаментов военного образования и науки, кадровой политики, Национального университета обороны Украины им. И.Черняховського, а также выпускники 2003-2013 годов, которые учились в Балтийском оборонном колледже.

- Во время учебы в Балтийском оборонном колледже украинские военнослужащие имеют прекрасную возможность в совершенстве овладеть иностранным языком и повысить свои профессиональные знания. От иностранных преподавателей, а также в процессе общения с иностранными военнослужащими, они получают большой опыт, - подчеркнул важность обучения украинских военнослужащих заместитель директора Департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны Украины Виктор Павленко.

Глава делегации, заместитель директора Балтийского оборонного колледжа полковник Ингемар Густафсон (Королевство Швеция) ознакомил украинскую сторону с Балтийским оборонным колледжем. Он рассказал об учебных и научных программах, а также направлениях дальнейшего развития. Представитель по подготовке персонала и разработки военных доктрин с командования Вооруженных сил Республики Литвы подполковник Александрас Кухаревас сообщил присутствующим об опыте своей страны по переходу вооруженных сил на комплектование военнослужащими по контракту и о системе военного образования - подготовку курсантов и младшего офицерского состава.

Также участники экспертных консультаций ознакомились с программами подготовки руководящего состава оперативно-стратегического уровня в США и Латвии от представителей этих стран.

Для иностранных гостей была представлена ​​система военного образования в Украине, процесс подготовки научно-педагогических работников высшей квалификации в отечественных Вооруженных Силах, подготовки национального персонала в учебно-научном центре международной миротворческой деятельности.