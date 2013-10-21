Делегация Североатлантического альянса и Военная академия провели «День НАТО»

Руководитель делегации НАТО – помощник начальника штаба по планированию Стратегического командования НАТО по трансформации генерал-майор Джон Лилланд, вместе с подполковниками Жак-Марком Перро, Эгилем Дальвеитом, капитаном Димитером Иллеиффом и представителями Министерства обороны Украины и Военной академии, обсудили деятельность НАТО как международной организации безопасности.

Натовские офицеры начали работу с ознакомления с учебно-материальной базой Военной академии, общения с офицерами, курсантами и служащими Вооруженных Сил Украины.

На протяжении рабочего заседания участники международного мероприятия обсудили концепцию Сил реагирования НАТО, новые инициативы, которые в настоящий момент предлагает руководство блока относительно формирования современных Вооруженных Сил Украины и их перехода на контрактную основу комплектования. Кроме того, по инициативе временно исполняющего обязанности начальника Академии генерал-майора Олега Гуляка были рассмотрены вопросы совершенствования учебных программ подготовки офицеров для отечественной армии.

Офицеры, курсанты, научно-педагогические работники Военной академии узнали о современном подходе к развитию военных формирований стран Североатлантического договора и их подходе к подготовке офицерских кадров.

В завершение визита представители Стратегического командования НАТО по трансформации посетили музей военного вуза. Генерал-майор Джон Лилланд и его коллеги искренне поблагодарили украинскую сторону за качественную организацию мероприятия.