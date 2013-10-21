Делегация Североатлантического альянса и Военная академия провели «День НАТО»
Делегация Стратегического командования НАТО по трансформации во время проведения «Дня НАТО» представила личному составу Военной академии (г. Одесса) новое виденье состояния военного сотрудничества между Вооруженными Силами Украины и Североатлантическим альянсом.
Руководитель делегации НАТО – помощник начальника штаба по планированию Стратегического командования НАТО по трансформации генерал-майор Джон Лилланд, вместе с подполковниками Жак-Марком Перро, Эгилем Дальвеитом, капитаном Димитером Иллеиффом и представителями Министерства обороны Украины и Военной академии, обсудили деятельность НАТО как международной организации безопасности.
Натовские офицеры начали работу с ознакомления с учебно-материальной базой Военной академии, общения с офицерами, курсантами и служащими Вооруженных Сил Украины.
На протяжении рабочего заседания участники международного мероприятия обсудили концепцию Сил реагирования НАТО, новые инициативы, которые в настоящий момент предлагает руководство блока относительно формирования современных Вооруженных Сил Украины и их перехода на контрактную основу комплектования. Кроме того, по инициативе временно исполняющего обязанности начальника Академии генерал-майора Олега Гуляка были рассмотрены вопросы совершенствования учебных программ подготовки офицеров для отечественной армии.
Офицеры, курсанты, научно-педагогические работники Военной академии узнали о современном подходе к развитию военных формирований стран Североатлантического договора и их подходе к подготовке офицерских кадров.
В завершение визита представители Стратегического командования НАТО по трансформации посетили музей военного вуза. Генерал-майор Джон Лилланд и его коллеги искренне поблагодарили украинскую сторону за качественную организацию мероприятия.