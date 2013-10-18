Чемпион Европы по пауэрлифтингу майор Глушпенко будет отстаивать честь Украины на Всемирных соревнованиях

- Военнослужащий уже достиг высот спортивной карьеры и является примером для сослуживцев. Мне как командиру очень приятно наблюдать за его профессиональным ростом, а как рядовому гражданину - болеть за земляка на соревнованиях, - рассказал Луганский областной военный комиссар полковник Анатолий Кучеренко.

Заниматься спортом Вячеслав Глушпенко начал еще в школьные годы, учась в городе Сватово Луганской области. Футбол, волейбол и другие командные игры очень нравились юноше. Однако о силовых видах спорта он еще не думал.

В 1998 году Вячеслава призвали в ряды Вооруженных Сил Украины. Срочную службу проходил в подразделении обеспечения одной из военных учреждений, расположенных в Харькове. После полугода "срочной", он поступил на факультет зенитных ракетных войск Харьковского военного университета.

Со временем после очередного назначения офицера Вячеслава Глушпенко на высшую должность и прибытия в 2006 году в Луганск, он стал посещать тренажерный зал. Занятия пауэрлифтингом в свободное время и спортивные достижения стали для него новым жизненным рубежом, который он стремился преодолеть. В этом его поддержали и жена с дочерьми.

Всего спустя несколько лет активных занятий со штангой он уже выступал на Всеукраинских мероприятиях в составе сборной Луганской области. В 2012 году Вячеслав вышел на уровень международных соревнований по пауэрлифтингу . Дебют был успешным, и в результате - спортивное звание кандидата в мастера спорта и золотая медаль за участие в Открытом Кубке Украины по пауэрлифтингу, который состоялся на Днепропетровщине.

Позже была победа на Международном турнире по жиму штанги лежа, посвященном памяти основателя ВДВ Василия Маргелова. Тот успех позволил выступать на соревнованиях более высокого уровня, а главное - подкрепило его уверенность в собственных силах.

- Этим летом в Одесской состоялся Чемпионат Европы по пауэрлифтингу. О победе на нем я давно мечтал, и мой тренер прогнозировал мне большой успех. Но, не стану скрывать, некоторые опасения все же были. Ведь там было представлено более 200 лучших из лучших спортсменов из десяти стран Старого света. О некоторых из моих соперников я немало читал и брал с них пример, - признается военнослужащий.

В упорной борьбе, которая длилась несколько дней и охарактеризовалась судейскими спорами, мастер спорта Вячеслав Глушпенко в весовой категории до 90 килограммов завоевал титул чемпиона Европы. Тогда он показал лучший свой результат: присел и разогнул колени со штангой в 205 кг, выполнил жим лежа с весом 130 килограммов и отработал упражнение со становой тяги, держа 235 килограммов. То есть, он смог справиться с весом втрое больше его собственного.

По словам офицера, Кубок Мира по жиму штанги лежа, становой тяги и " Push & Pull " является очередным рубежом, который ему необходимо пересечь, чтобы развиваться дальше.

С подготовкой к международным соревнованиям самого высокого уровня, которые состоятся в Николаеве уже через несколько недель, Вячеславу помогает его тренер - мастер спорта международного класса, ветеран Вооруженных Сил Темур Юлдашев. Опытный спортсмен в будущем попытается использовать военную стратегию и известную солдатскую смекалку чтобы вывести Украинскую сборную на пьедестал победителей.