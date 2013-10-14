Ко Дню украинского казачества воспитанники лицеев дали торжественную клятву

Звание военного лицеиста обязывает каждого из них хорошо учиться, достойно нести службу, постоянно готовить себя к своей будущей профессии - офицера Вооруженных Сил Украины.

В Харьковском лицее с усиленной военно-физической подготовкой 59 воспитанников первого года обучения торжественно принесли Клятву лицеиста.

- В течение августа-сентября в ходе многочисленных практических занятий лицеисты овладели основами военного дела. Юноши доказали, что достойны носить погоны с буквой "Л", а в будущем пополнить ряды профессиональных военных, - отметил начальник лицея полковник Сергей Городецкий.

По давней традиции, после проведения военного ритуала настоятель Свято-Покровского храма отец Василий освятил лицеистов на хорошую ратную службу. Также состоялся небольшой концерт художественных коллективов.