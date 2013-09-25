В рамках Программы "Украина-НАТО" началась переподготовка военнослужащих
20:07, 25 сентября 2013Армия
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На базе 169-го учебного центра Сухопутных войск в рамках Программы "Украина-НАТО" начали работу курсы по переподготовке военнослужащих, которые увольняются или собираются уволиться из рядов Вооруженных Сил Украины в связи с реформированием
В церемонии открытия курсов приняли участие руководитель Программы "Украина-НАТО" господин Кристофер Штаудта, директор Черниговского центра повышения квалификации кадров Владимир Бойко, заместитель начальника 169-го учебного центра по воспитательной работе полковник Юрий Зубрицкий и начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы аппарата областной государственной администрации Сергей Болдырев.
Переподготовка двадцати военнослужащих 169-го учебного центра по направлению "Компьютерная графика и дизайн" продлится два месяца. Программа рассчитана на 224 академических часа.
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