В рамках Программы "Украина-НАТО" началась переподготовка военнослужащих

В церемонии открытия курсов приняли участие руководитель Программы "Украина-НАТО" господин Кристофер Штаудта, директор Черниговского центра повышения квалификации кадров Владимир Бойко, заместитель начальника 169-го учебного центра по воспитательной работе полковник Юрий Зубрицкий и начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы аппарата областной государственной администрации Сергей Болдырев.

Переподготовка двадцати военнослужащих 169-го учебного центра по направлению "Компьютерная графика и дизайн" продлится два месяца. Программа рассчитана на 224 академических часа.