Участники "Кленовой Арки-2013" начали выполнение практических заданий

В частности , под руководством инструкторов вооруженных сил Канады украинский, польский и украинский -литовская роты учатся противодействовать самодельным взрывным устройствам , осуществлять патрулирование в пешем порядке и на машинах , конвоировать грузы , освобождать населенные пункты от вооруженных террористических групп и т.д. .

- Наша главная задача - передать военнослужащим стран - участниц нынешнего обучения бесценный опыт , который приобретался годами при осуществлении военной операции в Афганистане , - отметил канадский инструктор уорент - офицер Джеми Уолш . - В первую очередь , такие тренировки нужны командном звене подразделений , ведь это дает уникальные знания и способствует выработке навыков у командиров отделений, взводов , рот , батальона, в будущем , в реальных условиях , поможет сохранить жизнь подчиненных и успешно выполнить задание.

Сегодня, в частности , миротворцы отработали методику блокирования определенного района и проведения поисковых действий . Как элемент , они осуществляли обыск здания, в котором , кроме " террористов " , находились и мирные жители. Североамериканские преподаватели обучали военных многонационального батальона действовать в составе небольших групп быстро и эффективно, не нанося вреда гражданскому населению .

- Эта тематика для нас не новая , но канадские инструкторы демонстрируют достаточно интересную методику осуществления важных элементов миротворческой операции , которая основывается на их собственном боевом опыте . Она , по моему мнению , хорошо дополняет украинский и только совершенствует наши практические умения , - поделился впечатлениями военнослужащий военной службы по контракту 80 - го отдельного аэромобильного полка солдат ВС Украины Роман Москаль .

Порядок вхождения в здание во время ее обыска является одной из ключевых навыков в ходе миротворческих операций . Поэтому канадские инструкторы позволяют командирам принимать решения относительно действий , и только после выполнения задания , как " зачистка " дома , анализируют , что было сделано правильно, а что необходимо усовершенствовать. Это помогает участникам понять собственные ошибки и сделать акцент на сильных сторонах тактической подготовки.