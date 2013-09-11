На Днепропетровщине стартовал марафон "Слава освободителям" к 70-летию освобождения области

В этот день, на историческом месте пересечения войсками Юго-Западного и Степного фронтов границы Донецкой и Днепропетровской областей, 70 лет спустя собрались жители этих двух областей, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, ветераны Великой Отечественной войны, руководители региональных и местных властей, чтобы почтить память погибших воинов и поблагодарить освободителей за их священный подвиг.

Защитники Отечества приняли участие в торжественной церемонии передачи делегацией Донецкой области представителям Днепропетровщины символов эстафеты памяти : копии военного штандарта третьего Украинского фронта и книги эстафеты.

Также во время торжеств ветеран - освободитель Межевского района вместе со школьником положил горсть земли с братской могилы этого района в капсулу, которая будет передаваться и заполняться от региона к региону .

- Говорят, что война на земле начинается тогда, когда вырастает поколение, которое о войне ничего не помнит и не знает. Именно поэтому наш общий святой долг - знать правдивую историю Великой Отечественной войны. На Днепропетровщине возрождаются традиции военно-патриотического воспитания молодежи. А на примере поколения фронтовиков, героизма и мужества воинов молодое поколение учится жить и любить, строить завтрашний день, служить Родине. Жизнь и подвиг ветеранов - это урок мужества для нас, их детей и внуков, - сказал заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации Ростислав Ботвинов.

Во время этого памятного мероприятия участники возложили цветы к памятнику погибшим воинам.

В знак уважения и благодарности за бессмертный подвиг военнослужащие 93- й отдельной механизированной бригады 6- го армейского корпуса и военный оркестр прошли торжественным маршем возле мемориала.

Мероприятие продолжилось в парке отдыха, где прошел концерт солдатской песни.

Также в этот день торжественно открылась выставка, посвященная 70-й годовщине освобождения Межевского района.

Справка. Освобождение Днепропетровской области началось 8 сентября 1943 войсками Юго -Западного фронта (с 20 октября 1943 - 3-го Украинского фронта ) под командованием генерала армии Родиона Малиновского. Первыми на территорию области вышли соединения и части 23-го танкового корпуса под командованием Героя Советского Союза генерал-лейтенанта бронетанковых войск Ефима Пушкина и части 1-го гвардейского механизированного корпуса генерал-лейтенанта Ивана Русиянова. После тяжелых двухсуточных боев они вошли 10 сентября в райцентры Межевая и Васильковка, завладели железнодорожным узлом Чаплино. 182 дня продолжались страшные бои. 9 марта 1944 враг был изгнан из Днепропетровской области.