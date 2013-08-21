У разведчиков 8-го армейского корпуса завершился лагерный сбор

В течение 45 суток, под руководством начальника разведки 8-го армейского корпуса подполковника Дмитрия Горпенюк, воины-разведчики совершенствовали свои умения и навыки. В ходе сбора проведен ряд мероприятий, направленных на слаживание разведывательных подразделений. Проведены соревнования на лучшее разведывательное отделение (группу), взвод.

Более 150 разведчиков выполняли различные нормативы по тактической и разведывательной подготовке, защите от оружия массового поражения, военно-медицинской и горной подготовке. Военнослужащие совершили 30-километровый марш, выполнили упражнения по вождению и стрельбе из различных видов стрелкового оружия и вооружения боевых машин БМП-1, БМП-2, БТР-80. На завершающем этапе сбора разведчики преодолевали психологическую полосу препятствий и водную преграду.

В октябре состоятся соревнования на лучшую разведывательную группу Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.