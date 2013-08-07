Председатель Днепропетровской ОГА подарил воинам-десантникам автомобиль

В рамках шефской работы, за мужество и доблесть, образцовое выполнение служебных обязанностей и верность Военной присяге военнослужащими воздушно-десантного соединения, Дмитрий Колесников вручил командиру 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады полковнику Юрию Содолю автомобиль «UAZ Hunter» для нужд военной части.

– Сегодня к боевой выучке украинских голубых беретов предъявляются особые требования. Ваша прямая задача – в совершенстве знать новую технику и вооружения, до тонкостей разбираться в современной тактике ведения боя. И, конечно же – воспитывать молодое поколение десантников в духе патриотизма и верности воинскому долгу. Я знаю, как много это значит для каждого из вас, потому что сам был в «горячих точках». Как и вы, имел честь быть «крылатым пехотинцем», – подчеркнул председатель Днепропетровской облгосадминистрации Дмитрий Колесников.

Командир воздушно-десантной бригады полковник Юрий Содоль поблагодарил высокого гостя за шефскую помощь, всестороннюю поддержку и сотрудничество на пути развития воздушно-десантного соединения.

– Никакие трудности не в состоянии поколебать наши десантные традиции, и пока существует десант, он всегда будет там, где труднее, там, где другие не могут. Наш девиз: «Никто кроме нас!» – отметил полковник Юрий Содоль.