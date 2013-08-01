Танкисты 28-й отдельной бригады провели учебные стрельбы

В рамках трехнедельного полевого выхода на Широколановский общевойсковой полигон в Николаевской области экипажи танкового батальона 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск выполняют упражнения учебных стрельб штатным артиллерийским выстрелом из танка Т-64БВ днем и ночью.





Мероприятие проводится под руководством заместителя командира бригады подполковника Андрея Войлокова.

По словам командира танкового батальона майора Виталия Бондарева, во время занятий по огневой подготовке личный состав подразделения на учебных местах тренируется в выполнении упражнения стрельб из вооружения танка и метания ручной имитационной гранаты, проведении разведки целей наблюдением, определении исходных установок для их поражения и целеуказания, введении метеоданных в танковый баллистический вычислитель, решении огневых задач, а также закрепляет знание материальной части вооружения.

- Выход на полигон создан для совершенствования командных и методических навыков командиров при проведении занятий по боевой подготовке, для приобретения ими практических навыков в управлении огнем, проверки обученности экипажей в выполнении упражнений контрольных и боевых стрельб, - отметил офицер.

Главное внимание во время занятий уделяется слаженности личного состава, четкости действий экипажей и соблюдению мер безопасности.

- В этом году количество запланированных выстрелов по сравнению с предыдущим выросло в несколько раз, - отметил заместитель 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады подполковник Андрей Войлоков. - Это позволит нам качественно повысить выучку личного состава, подготовить его, а также предоставить возможность командирам танковых взводов усовершенствовать личные умения в управлении огнем подразделения, оценке целей по их важности. Завершится полевой выход воинов-танкистов на Широколановском полигоне выполнением упражнений боевых стрельб штатным артиллерийским выстрелом в условиях оборонительного боя.