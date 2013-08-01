Танкисты 28-й отдельной бригады провели учебные стрельбы
Экипажи танкового батальона 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады выполняют упражнения учебных стрельб штатным артиллерийским выстрелом из танка Т-64БВ.
В рамках трехнедельного полевого выхода на Широколановский общевойсковой полигон в Николаевской области экипажи танкового батальона 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск выполняют упражнения учебных стрельб штатным артиллерийским выстрелом из танка Т-64БВ днем и ночью.
Мероприятие проводится под руководством заместителя командира бригады подполковника Андрея Войлокова.По словам командира танкового батальона майора Виталия Бондарева, во время занятий по огневой подготовке личный состав подразделения на учебных местах тренируется в выполнении упражнения стрельб из вооружения танка и метания ручной имитационной гранаты, проведении разведки целей наблюдением, определении исходных установок для их поражения и целеуказания, введении метеоданных в танковый баллистический вычислитель, решении огневых задач, а также закрепляет знание материальной части вооружения.
- Выход на полигон создан для совершенствования командных и методических навыков командиров при проведении занятий по боевой подготовке, для приобретения ими практических навыков в управлении огнем, проверки обученности экипажей в выполнении упражнений контрольных и боевых стрельб, - отметил офицер.
Главное внимание во время занятий уделяется слаженности личного состава, четкости действий экипажей и соблюдению мер безопасности.
- В этом году количество запланированных выстрелов по сравнению с предыдущим выросло в несколько раз, - отметил заместитель 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады подполковник Андрей Войлоков. - Это позволит нам качественно повысить выучку личного состава, подготовить его, а также предоставить возможность командирам танковых взводов усовершенствовать личные умения в управлении огнем подразделения, оценке целей по их важности. Завершится полевой выход воинов-танкистов на Широколановском полигоне выполнением упражнений боевых стрельб штатным артиллерийским выстрелом в условиях оборонительного боя.