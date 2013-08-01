Военнослужащие получают поддержку в сложных жизненных ситуациях

Ее муж, солдат военной службы по контракту Андрей Олейник, 25 июля этого года погиб во время проведения занятий по боевой подготовке на 240-м Центре подготовки подразделений в Житомирской области.

Фонд, созданный по инициативе Министра обороны Украины Павла Лебедева, не остался в стороне от беды молодой женщины - помог в трудную минуту, ведь она осталась одна с двухлетним сыном.

Павел Лебедев выразил соболезнования семье погибшего военнослужащего.

- Мы делаем все возможное, чтобы военнослужащие и их семьи чувствовали реальную поддержку в сложных жизненных ситуациях, - отметил Министр обороны Украины.

Павел Лебедев отметил, что сегодня Вооруженные силы Украины переживают самую масштабную реформу за годы независимости. Интенсивность боевой подготовки возрастает в разы, как и требования к безопасности учений.

Деятельность Фонда "Защитник Отечества - Спаситель" направлена ​​на оказание помощи военнослужащим и их семьям. За 5 месяцев работы Фонд оказал финансовую помощь 10 семьям военнослужащих на общую сумму около 95 тысяч гривен.