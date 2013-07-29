Военные связисты и журналисты из Ровно посетили Брестскую крепость

В частности, 34 воина-связиста и 8 журналистов при поддержке ветеранской организации полка связи совершили путешествие к местам боевой славы.

- Связь поколений очень важна для нас, поэтому ветеранская организация старается поддерживать патриотический дух новых поколений военнослужащих на действительно героическом прошлом, - рассказал организатор поездки, председатель ветеранской организации 55 отдельного линейно-узлового полка связи майор в запасе Александр Зайчук. - Сегодня не легко найти достаточно ресурсов, а иногда и времени, чтобы рассказать и показать то, как закалялся наш военный характер. Поэтому мы решили ввести традицию путешествий по местам боевой славы, где участвовали и украинские воины.

Также, к так называемому "военному паломничеству" по инициативе Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины (г. Львов) было привлечено восемь журналистов Ровенского края, которые освещают военную тематику. Такие совместные путешествия, по убеждению организаторов, не только улучшают связи армии с обществом, но и помогают привлечь молодых специалистов журналистики к мероприятиям военно-патриотического воспитания.

- Я впервые посетила Брестскую крепость и действительно поражена увиденным. Дух этого места напомнил то, что мы часто забываем в обыденности - мирное небо стоило миллионов невинных жизней. Это вызывает особое уважение к сегодняшним военнослужащим, которые при необходимости сделают все, чтобы наше небо оставалось и впредь мирным, - поделилась журналист телеканала "Ровно 1" Ольга Михнёв.

Председатель ветеранской организации 55 отдельного линейно-узлового полка связи утверждает, что это путешествие только первое в списке. Александр Зайчук планирует с действующими военнослужащими проследовать путем полка во время Второй мировой войны и побывать в тех городах, где военная часть принимала участие в боях.

- Одно дело говорить, а другое - увидеть самому. Для большинства участников путешествия это стало первым таким "паломничеством" к местам героического военного прошлого. Мы все открыли что-то новое для себя из истории. Убежден, такие путешествия не только развивают кругозор военнослужащих, но и способствуют сдружености воинских коллективов, - подытожил заместитель командира 55 отдельного линейно-узлового полка связи подполковник Владимир Богдан.

Дополнительно. После нападения фашистских войск на СССР Брест сразу оказался в глубоком тылу врага, где советский гарнизон продолжал сопротивляться еще несколько недель. За этот подвиг Брестская крепость получила почетный статус крепости-героя рядом с городами-героями Советского Союза.

После окончательного овладения городом немецкие оккупанты 1 сентября 1941 сделали Брест административным центром Генеральной округа Брест-Литовский, и в этом статусе город оставался до 19 июня 1942 года. Одновременно и до освобождения советскими войсками 28 июля 1944 город был центром Брестского гебита.