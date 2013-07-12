Украинские миротворцы 17-й ротации приступили к выполнению боевых задач в Косово

Командир национального контингента гвардии майор Владимир Кокорев довел до подчиненных боевое распоряжение о перемещении части личного состава в определенный район для приема полномочий по охране военной базы "Cabra", что находится на расстоянии более 90 километров от базового лагеря "Bondsteel".

Там украинские миротворцы из состава четырех специальных взводов под общим командованием заместителя командира контингента капитана Николая Верпета круглосуточно обеспечивают охрану важных объектов, несут службу на наблюдательных постах, а также осуществляют автомобильные и пешие патрулирования по маршрутам, которые проходят как населенными пунктами, так и прилегающими горными участками дорог на севере края.

На период выполнения задач украинский контингент тактически будет подчиняться передовому командному посту многонациональной боевой группы "East", которая дислоцируется на французской военной базе "Marechal de Latre", вблизи населенного пункта Ново Село.

Уже традиционно, перед отправкой на выполнение боевых задач офицер по вопросам религии национального контингента лейтенант Петр Паевский провел краткий молебен, окропил военнослужащих святой водой и благословил их на успешное выполнение миротворческих задач.

Следует заметить, что командование украинского подразделения постоянно концентрирует внимание на тщательной подготовке личного состава и детальном разъяснении специфики выполнения распоряжений сил KFOR в тех или иных условиях. Для предупреждения разногласий, возникновения непредвиденных обстоятельств постоянно осуществляются ознакомительные патрули в определенные зоны интересов многонациональной боевой группы "East".

Так, накануне выполнения задания, командир национального контингента гвардии майор Владимир Кокорев вместе с командирами специальных взводов осуществили рекогносцировку муниципалитета Зубин Поток (населенные пункты Зупче и Чабра), детально изучили и оценили обстановку указанного района, провели анализ и внесли соответствующие коррективы в боевое распоряжение.

На протяжении нескольких недель украинские миротворцы будут нести службу на военном объекте "Cabra", после чего будет осуществлено перемещение в базовый лагерь "Nothing Hill" для выполнения дальнейших боевых распоряжений командования сил KFOR.