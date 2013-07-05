Помощник министра: Министерство обороны открыто к общению со СМИ

- Именно для этого по личному поручению министра обороны Украины Павла Лебедева и был создан "Военный пресс-клуб", который будет способствовать прозрачному и открытому диалогу Министерства и лично Министра обороны с представителями средств массовой информации. Я благодарна работникам СМИ за внимание к тематике реформирования Вооруженных Сил Украины и освещение деятельности Министерства обороны, - отметила Леся Башняк.

Напомним, что "Военный пресс-клуб" был основан и торжественно открыт министром обороны Павлом Лебедевым накануне Дня журналиста. С момента открытия пресс-клуба было организовано уже три заседания, в ходе которых руководство Министерства обороны Украины встречалось с представителями средств массовой информации и информировало их о текущих событиях, состоянии и перспективах реформирования и развития Вооруженных Сил Украины.

Сегодня, 5 июля, состоялось очередное заседание, темой которого была борьба с коррупцией и другими нарушениями действующего законодательства.