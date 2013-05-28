Украинские военные летчики приняли участие в конференции в Беларуси
Представители Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба приняли участие в работе III-й Международной научно-технической конференции авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь, которая прошла в городе Минск.
Основная тема конференции касалась актуальных вопросов науки и техники в области развития авиации.
От украинской стороны перед собравшимися выступил заместитель начальника ХУВС по летной подготовке полковник Валентин Листопад.
Во время работы конференции представители Генерального штаба Республики Беларусь, предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских учреждений и учреждений образования Республики Беларусь, Украины и Российской Федерации обсудили актуальные проблемы и перспективы развития тактики и боевого применения авиации. Также были рассмотрены военно-технические аспекты построения и функционирования авиационных систем и комплексов, состояние и перспективы развития подготовки авиационных специалистов и социально-гуманитарные аспекты безопасности полетов.
В конце конференции руководство Военной академии Республики Беларусь предложило руководству Харьковского университета Воздушных Сил рассмотреть вопросы дальнейшего сотрудничества.