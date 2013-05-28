Украинские военные летчики приняли участие в конференции в Беларуси

Основная тема конференции касалась актуальных вопросов науки и техники в области развития авиации.

От украинской стороны перед собравшимися выступил заместитель начальника ХУВС по летной подготовке полковник Валентин Листопад.

Во время работы конференции представители Генерального штаба Республики Беларусь, предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских учреждений и учреждений образования Республики Беларусь, Украины и Российской Федерации обсудили актуальные проблемы и перспективы развития тактики и боевого применения авиации. Также были рассмотрены военно-технические аспекты построения и функционирования авиационных систем и комплексов, состояние и перспективы развития подготовки авиационных специалистов и социально-гуманитарные аспекты безопасности полетов.

В конце конференции руководство Военной академии Республики Беларусь предложило руководству Харьковского университета Воздушных Сил рассмотреть вопросы дальнейшего сотрудничества.