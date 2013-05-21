На Полтавщине началась практическая часть летно-методического сбора

Ежегодное мероприятие кроме теоретической составляющей и выполнения парашютных прыжков летным составом предусматривает также и совершенствование навыков по сложным видам подготовки и сдаче зачетов на класс.

Среди учебных задач в качестве приоритетных определены такие, как подготовка экипажей на сложный пилотаж, боевое маневрирование и воздушные бои с истребителями в одиночку и в составе пар, подготовка ведущих пар и инструкторов по сложным видам летной подготовки, подготовка при установленном минимуме погоды днем и ночью, подготовка определенных экипажей к выполнению демонстрационных полетов и совершенствование методики подготовки экипажей по сложным видам летной подготовки.

– Алгоритм выполнения задач построен по схеме – от простого к более сложному, – отметил командир авиационной бригады полковник Олег Гесь. – По результатам выполнения определенных упражнений кроме увеличения общей выучки и налета личного состава мы должны получить еще большее количество опытных пилотов. Профессиональная подготовка наших пилотов и их стремление совершенствовать свой профессиональный уровень дает нам надежду на хорошие результаты.

Вылеты экипажей на протяжении первой летной смены стали тому подтверждением. Полеты, которые произошли по схеме «день-ночь в сложных метеоусловиях» стали первым испытанием как для опытных, так и молодых пилотов. Общий налет за смену составил 31 час.