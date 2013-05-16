Экипаж артиллерийского катера «Скадовск» успешно завершил поход по реке Дунай

Особое внимание было сосредоточено на вопросах совершенствования морской выучки экипажа, усвоении правил плавания по реке, изучении особенностей речной навигации.

Как сообщил командир Западной военно-морской базы ВМС Вооруженных Сил Украины капитан первого ранга Евгений Кинзерский, во время катерного похода экипаж «Скадовска» принял участие в торжествах по случаю Дня Победы в городе Измаил, посетил места боевой славы и почтил подвиг воинов Дунайской флотилии в городах Килия, Вилково, Рени. В рамках шефской работы корабль посетили ученики местных школ. В свою очередь, местные власти выразили искреннюю благодарность морякам за то, что военный корабль принял активное участие в торжественных мероприятиях, а его пребывание в городе стало главным событием праздничных дней.

– По итогам похода будет проведена оценка действий личного состава, состояния материально-технической базы катера, а приобретенный опыт применен в дальнейшей подготовке экипажей дивизиона речных кораблей для совершенствования навыков выполнения задач по назначению, – подчеркнул офицер.