На Николаевщине летчики ВСУ выполнили полеты на применение вооружения

Экипажи вертолетов совершили перелет из пгт Чернобаевка, что на Херсонщине, до Широколановского общевойскового полигона на Николаевщине.

Под руководством начальника армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майора Валентина Пистрюги 10 экипажей на двух боевых вертолетах Ми-24 успешно осуществили 10 пусков ПТУР «Штурм-В» и 100 неуправляемых авиационных ракет С-8КО. Также в воздухе выполнялась стрельба из авиационной пушки ГШ 2-30, в частности было осуществлено более 1200 выстрелов.

По словам кандидата на должность командира отряда полковника Андрея Когута, основной целью применения средств авиационного поражения была подготовка летного состава, лично каждого летчика к поражению наземных целей на малых и предельно малых высотах. Отрабатывались способы атак наземных целей с горизонтального полета, пикирование, кабрирование.

По итогам стрельб высокие профессиональные навыки показали полковник Андрей Когут, подполковник Кирилл Захаров, майор Владимир Бондаренко.

Кроме того, на полигоне Широкий Лан тренировочные полеты для восстановления навыков выполняли 2 экипажа отряда на Ми-8 и Ми-9.

Всего за два дня общий налет экипажей составил более 30 часов.

Также, в соответствии с планом боевой подготовки отряда, стрельбы в воздухе из пулемета Калашникова выполнили кандидаты на должности бортовых переводчиков и бортовых авиационных техников. Следует отметить, что на протяжении подготовки личного состава 18-го отдельного вертолетного отряда в ротации, чтобы приблизиться к реальной обстановке, в Конго планируются полеты в горной местности Крыма. В частности, будут осуществлены упражнения по посадке и взлету на площадку ограниченных размеров с превышением более 1500 м над уровнем моря.